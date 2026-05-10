De Meo: “Press tour Manfredonia Experience momento concreto di confronto”
Il press tour Manfredonia Experience ha rappresentato non soltanto un’importante attività di promozione territoriale, ma anche un momento concreto di confronto tra operatori, istituzioni e realtà impegnate nella valorizzazione del turismo locale.
Desidero ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa tre giorni, contribuendo con competenze, disponibilità e spirito di squadra alla costruzione di un percorso condiviso.
Da questa esperienza emerge con ancora maggiore chiarezza la necessità di ragionare in termini di area vasta, superando logiche strettamente comunali. La sinergia tra Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo non rappresenta soltanto un’opportunità, ma una strategia territoriale fondamentale per rafforzare l’attrattività dell’intero comprensorio, integrare l’offerta turistica e generare ricadute economiche diffuse per gli operatori del settore.
Il rilancio di Manfredonia Experience parte proprio da qui: dalla capacità di creare rete tra operatori economici, costruire collaborazioni stabili e promuovere un modello di sviluppo turistico integrato, sostenibile e competitivo.
Questo press tour è stato un primo passo concreto in questa direzione.
Alla prossima ❤️
Michele De Meo