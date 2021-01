De Leonardis: “Mio cordoglio per le giovani vittime dei due incidenti stradali”

Tre vittime sulle strade di Capitanata in un terribile fine settimana, tre giovani vite tragicamente spezzate, lasciando un dolore lacerante nelle loro famiglie, nei loro amici e nelle rispettive comunità.

Lidia Giuliani, brillante 27enne neolaureata all’università di Foggia, è morta sabato in un incidente sulla Statale 89 Garganica, mentre rientrava nella sua Manfredonia. Michele Sgueo, 17 anni, e Michele Di Canio, entrambi di Lucera, sono stati coinvolti domenica in un frontale sulla strada provinciale 109, alle porte di San Severo.

Impossibile, da padre prima ancora che da consigliere regionale e politico, riuscire ad esprimere parole che non suonino retoriche e di circostanza, di fronte a lutti così devastanti. Ma ritengo comunque doveroso far arrivare ai familiari un messaggio di vicinanza e cordoglio. E riproporre, ancora una volta, il tema della sicurezza sulle nostre strade, per spezzare attraverso interventi attesi ormai da decenni una scia di sangue sempre più angosciante e insopportabile.

Giannicola De Leonardis