[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

De Leonardis (FdI): “Nella Puglia dei 300 milioni di deficit sanitario, l’Asl di Foggia conferisce incarichi esterni”

“Nella Puglia del deficit sanitario ormai arrivato a 300 milioni di euro, il direttore generale dell’Asl di Foggia, Antonio Nigri, conferisce ben 12 incarichi legali a 8 diversi professionisti, di cui due di Bari, nonostante un ufficio legale interno che già lavora ottimamente, per un totale di circa 80 mila euro, prevedibilmente aumentabili nel caso di ulteriori gradi di giudizio. E il fatto che, presumibilmente, alcuni di questi professionisti sarebbero vicini al centrosinistra fa sorgere una domanda retorica dalla ovvia risposta: siamo in campagna elettorale per le regionali?”.

Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che spiega: “Le delibere in questione, che sono datate 30 e 31 gennaio, sono peraltro in antitesi rispetto a quella del 28 gennaio che prevedeva il conferimento di tre incarichi a tempo indeterminato di dirigente avvocato mediante utilizzo della graduatoria approvata dall’Asl di Brindisi. Ci troviamo di fronte all’ennesimo esempio di gestione discutibile della sanità pubblica, tanto a livello manageriale quanto politica, condotta dal centrosinistra di Emiliano e Piemontese. Al direttore generale Nigri, invece, non difetterebbe mettersi a lavoro, con la stessa solerzia con cui conferisce incarichi esterni, per risolvere il problema della internalizzazione di tutto il personale delle Rsa di Troia e San Nicandro. Tema sul quale, nei giorni scorsi, ho presentato una richiesta di audizione urgente per sapere quali sono state le conseguenti determinazioni adottate e cosa farà l’Asl di Foggia in merito all’articolo 26 della Legge Regionale n.39 del 30 novembre 2024 che ha disposto l’istituzione dell’Rsa Troia-San Nicandro Garganico”, conclude De Leonardis.