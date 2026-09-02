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DE CRISTOFARO TIENE APERTA LA PARTITA TRICOLORE

Il pilota di Manfredonia è terzo di gruppo, tra le porte di casa del Monte Sant’Angelo, con la matematica che lo tiene ancora in lizza per il CIAS.

Modena, 02 Settembre 2026 – La sesta edizione dello Slalom Città di Monte Sant’Angelo non è andata come Michele De Cristofaro si aspettava ma, a conti fatti, l’appuntamento di casa ha emesso un verdetto importante, continuando a mantenere il pilota di Manfredonia in lizza per il tricolore di gruppo in un Campionato Italiano Assoluto Slalom che si giocherà all’ultimo atto.

Il portacolori di Motor Valley Racing Division, sempre al volante della sua Peugeot 205 Rallye curata da Mauriello Motorsport, prendeva dimestichezza con un percorso rinnovato nella manche di ricognizione che apriva la Domenica, terminando terzo di SS e secondo di S4.

Nelle successive due tornate, le prime a contare davvero per la classifica, il sipontino non riusciva ad esprimersi al meglio con le torride temperature a metterlo in seria difficoltà.

“Durante la prima manche ho avuto un po’ di problemi dovuti al troppo caldo” – racconta De Cristofaro – “con il surriscaldamento dell’acqua mentre nella seconda, sempre a causa delle elevate temperature, la pressione delle gomme è impazzita e questa mi ha portato a commettere alcuni errori sulle uscite dai tornanti. Diciamo che non era la mia giornata migliore.”

La terza ed ultima manche non apportava particolari scossoni alla classifica con De Cristofaro che si confermava in terza posizione di gruppo SS ed in seconda di classe S4.

“Finalmente la terza manche è stata pulita” – aggiunge De Cristofaro – “e sono riuscito ad abbassare il mio tempo, pur non migliorando la posizione nella classifica finale. Resta la soddisfazione di aver corso la gara di casa con un percorso fantastico. È la nostra Monte Carlo. Sono abbastanza soddisfatto della prestazione anche se qui si poteva fare un pochino meglio. Grazie alla scuderia, alla MastroService per la preziosa assistenza in campo gara, a tutti i partners, alla mia famiglia ed agli amici che, come sempre, vengono a supportarmi sul campo.”

Quando al termine della stagione tricolore tra le porte manca un solo evento De Cristofaro consolida la seconda posizione nella classifica provvisoria del gruppo SS.

Sono solamente sei i punti che lo separano da uno scudetto che, pur sembrando decisamente difficile da raggiungere, rimane nel suo mirino, richiedendo l’aiuto della dea bendata.

“Vincere il campionato è quasi impossibile” – conclude De Cristofaro – “perchè sono dietro di sei punti e, grazie al coefficiente maggiorato di questi ultimi due round, posso ancora farcela ma in un modo che non mi piace. Dovrei fare bottino pieno e sperare che il leader attuale abbia una battuta d’arresto. Sicuramente darò il massimo, fino all’ultima porta di quest’anno.”