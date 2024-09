Dargen D’Amico a “La Vieste in Love”

“LA VIESTE IN LOVE”, DOMANI C’È DARGEN D’AMICO





IL LUNGOMARE DIVENTERÀ UNA DISCOTECA A CIELO APERTO

PER BALLARE SOTTO LE STELLE

È la penultima giornata della manifestazione che celebra l’amore

Penultimo appuntamento della rassegna della La Vieste in Love 2024, la manifestazione porta tra le strade e nelle piazze della città dell’amore eterno di Cristalda e Pizzomunno tutte le sfumature dell’amore. Domani, 5 settembre, alle 21.30 arriverà Dargen D’Amico che, con il suo dj set, trasformerà il lungomare di Marina Piccola in una dance floor con “Love Generation” per far ballare tutti, dai grandi ai piccini.

Fino venerdì la capitale del turismo pugliese si lascerà travolgere da un fiume di cuori che arricchiranno le viuzze, i balconi, le vetrine, le scalinate e i luoghi simbolo della città, anche grazie al coinvolgimento dei residenti della città garganica, autentici protagonisti dell’evento.

«La Vieste in Love – ha sottolineato Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste e presidente della Provincia di Foggia – è una manifestazione ricca di partecipazione ed entusiasmo che sta entrando nelle abitudini di chi sceglie le vacanze in Puglia e dei cittadini che attendono questa settimana di settembre con grande partecipazione. La passione e l’amore per il territorio portano a risultati meravigliosi e i frutti li stiamo raccogliendo anno dopo anno. Nelle scorse edizioni abbiamo raggiunto obiettivi inimmaginabili che, sono sicuro, saranno confermati quest’anno».

La kermesse, organizzata dal Comune di Vieste in collaborazione con la società di eventi Studio360 e patrocinata dalla Regione Puglia e Pugliapromozione, promuove il turismo destagionalizzandolo in linea con il trend Puglia che, ormai da anni, mira all’internazionalizzazione.

«Con la Vieste in Love – ha detto Tano Paglialonga, assessore ai grandi eventi turistici del Comune di Vieste – vogliamo prolungare l’estate e la stagione turistica. Lo facciamo attraverso un programma che quest’anno ha una connotazione leggermente diversa rispetto alle altre edizione, finalizzata all’intrattenimento delle fasce più giovani. Credo sia una strada interessante da seguire e che possa ancora di più fare la differenza».

Vieste ha fatto dell’amore un brand: in città c’è una scalinata che è stata decorata con le parole del brano “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno” di Max Gazzè e con una cascata di cuori rossi, pronta a diventare meta di innamorati pronti a giurarsi amore eterno e scattarsi un selfie.

viesteinlove.it