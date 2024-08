Danilo Rea è la stella musicale del secondo appuntamento di “Green Note”, il jazz club sostenibile della Foresta Umbra

Dopo l’emozionate debutto con Fabrizio Bosso e Julian Mazzariello per un sentitissimo omaggio a Pino Daniele, la quarta edizione di “Green Note. Gargano jazz and food” continua il suo percorso estivo in Foresta Umbra con il secondo appuntamento del cartellone musicale. Venerdì 2 agosto, per la rassegna diretta da Gegè Telesforo che celebra e valorizza tre eccellenze tutelate dall’UNESCO come la Foresta Umbra, il jazz e la dieta mediterranea, spazio all’Elda Hotel al talento purissimo di Danilo Rea con il suo concerto “Improvvisazioni di piano solo”.

Rea, fra i pianisti più versatili e poliedrici della nostra scena musicale, trova nella dimensione solista il momento ideale per dare forma al proprio universo espressivo e al suo talento naturale per l’improvvisazione. Le idee che convergono nelle performance saranno le più varie, dai capisaldi del jazz, passando per le canzoni italiane, fino alle opere del nostro Melodramma. Così, con il suo estro capace di spaziare su qualunque repertorio, Danilo Rea plasmerà melodie sempre nuove, schiudendo le porte a infinite possibilità per gli ascoltatori.

«Questo mio concerto in Foresta Umbra sarà uno show dinamico in cui l’improvvisazione è protagonista. Io improvviso sempre durante i concerti, odio avere una scaletta, nulla è già deciso: per me un concerto è come un salto in un mondo che ti si apre strada facendo. È un po’ come raccontare una storia, cercando di costruirla parola dopo parola, e trovando spunti per reinventarla ancora, sempre viaggiando melodicamente sul filo dei ricordi comuni», le parole di Rea prima della sua tappa garganica.

La rassegna, che proseguirà ancora con altri due appuntamenti fino al 23 agosto, è promossa dall’Agenzia SCOPRO, dalla Regione Puglia, dal Teatro Pubblico Pugliese, dal Ministero della Cultura; con il patrocinio del Parco Nazionale del Gargano e dei comuni limitrofi di Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano e Vieste; in collaborazione con l’Elda Hotel e Groove master edition.

Tutti i quattro concerti, inseriti nel cartellone di appuntamenti di Monte Sant’Angelo Capitale della Cultura di Puglia 2024, saranno accompagnati da un’esperienza culinaria tipica, che unirà – grazie alla collaborazione con l’Elda Hotel e al talento dello chef Libero Ratti, da quest’anno nella guida di “Identità Golose” – i sapori e gli odori del nostro Gargano. Tutti gli eventi partiranno alle ore 20.00 con i saluti istituzionali e la degustazione esperienziale, mentre alle ore 21.30 cominceranno i concerti e gli spettacoli.

Per partecipare alla rassegna è necessaria la prenotazione. Info e costi: + 39. 0884.594685 | + 39. 353.3039282 | info@eldahotel.it.

La rassegna proseguirà poi il 9 agosto con Rosario Bonaccorso trio e il 23 agosto evento speciale dedicato alla Capitale della cultura di Puglia, “Wonderland”, con il jazz di Alberto Iovene al piano, la danza della compagnia ResExtensa con gli abiti sostenibili realizzati da Guardini-Ciuffreda Studio e in cucina chef di Monte Sant’Angelo, Andria e Alberobello (i Siti UNESCO di Puglia).

