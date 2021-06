Dalla Rotonda alla statua di Re Manfredi: cartoline in movimento. Di Radio Manfredonia Centro

Il viaggio tra i luoghi più belli di Manfredonia, mettendo in movimento le cartoline più suggestive della città, un po’ come si faceva una volta in tv con l’INTERVALLO. Cominciamo con la Rotonda, il Castello Svevo Angioino e la Statua di Re Manfredi. Buona visione