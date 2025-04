[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dal Primo Maggio in arrivo sole e caldo

Secondo l’ultimo aggiornamento di MeteoLive, proprio in concomitanza con l’attesa Festa dei Lavoratori l’orizzonte previsionale sembra tingersi di sereno, preannunciando l’avvio di una fase decisamente più stabile e soleggiata che potrebbe regalarci giornate dal sapore quasi estivo.

Infatti ci farà visita l’anticiclone africano.

I valori termici sono previsti attestarsi gradualmente su livelli superiori alle medie stagionali, offrendo un anticipo delle condizioni tipiche della tarda primavera o inizio estate. Questa fase di quiete atmosferica e clima gradevole potrebbe protrarsi per diversi giorni, regalando un periodo ideale per attività all’aperto e per godersi il risveglio della natura.