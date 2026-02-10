[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dal ghetto di Borgo Mezzanone nasce il Coordinamento Migranti Flai Cgil Puglia

promuovere giustizia sociale ed equità nel mondo agricolo



“Non incrociamo le braccia di fronte alle difficoltà, ma le mani per costruire dignità e giustizia. Questa è la nostra forza”. Con queste parole, il segretario generale Flai CGIL Puglia, Antonio Ligorio, ha aperto la riunione costituente del Coordinamento Migranti, che si è svolto nella “Casa dei Popoli” di Borgo Mezzanone, cuore pulsante delle battaglie sociali e sindacali della nostra Regione.

La scelta della sede non è casuale. È qui che, la scorsa estate, i lavoratori e le lavoratrici migranti si sono rimboccati le maniche, armati di pale, rastrelli e brecciolino, per ricostruire la strada che collega il ghetto alla provinciale, dando vita a un vero e proprio “sciopero alla rovescia”, dove la protesta si trasforma in azione concreta per la dignità.

“Qui non c’è solo lavoro, c’è vita negata, emarginazione e degrado. Non possiamo più aspettare: è il momento di cambiare le regole del gioco” ha aggiunto Ligorio, ricordando le battaglie condotte dai lavoratori migranti anche a livello europeo.

Oltre all’impegno quotidiano nella scuola di italiano e al presidio legale, Borgo Mezzanone è stato testimone della negazione dei finanziamenti PNRR destinati al suo superamento. Nonostante ciò, i lavoratori e le lavoratrici hanno scelto di non abbandonare il territorio, ma di presidiarlo con la volontà di trasformarlo in un luogo di riscatto e di giustizia sociale.

Il Coordinamento Migranti nasce grazie alla partecipazione dei delegati territoriali della Flai Cgil, del Dipartimento Immigrazione Flai Nazionale, con Matteo Bellegoni e Manuela Taratufolo, e della Cgil Puglia, con Azmi Jarjawi. Su proposta di Ligorio, è stata nominata coordinatrice Francesca Stella, componente di Segreteria della Flai Cgil Foggia.

Il dibattito è stato ampio e partecipato: tutti i territori della Regione uniti nella convinzione che l’immigrazione non sia solo una battaglia sociale, ma un elemento di rinnovamento profondo per la categoria e per l’intera organizzazione.

“Le lavoratrici e i lavoratori migranti non sono solo il presente, ma il futuro della nostra economia agricola e della nostra organizzazione” ha sottolineato Ligorio.

I dati presentati dalla Flai Puglia confermano quanto il contributo dei migranti sia imprescindibile per l’agricoltura locale e nazionale. Con il Coordinamento, la Flai Cgil Puglia intende valorizzare queste professionalità e fare della dignità dei lavoratori un punto centrale della propria agenda.

“Insieme possiamo costruire un percorso di equità e partecipazione, dove nessuno sia lasciato indietro e dove il lavoro diventi davvero uno strumento di riscatto” ha concluso Ligorio.

Il Coordinamento Migranti Flai Cgil Puglia è pronto a diventare un punto di riferimento per tutte le lavoratrici e i lavoratori migranti, con l’obiettivo di promuovere diritti, sicurezza, formazione e integrazione.

