Dal 6 marzo a Manfredonia si “Torna a Teatro”! Riprende “Comizi d’Amore”, la stagione della Compagnia Bottega degli Apocrifi – realizzata in collaborazione con il Comune, con il Teatro Pubblico Pugliese e con il sostegno dell’Azienda SILAC – partita a novembre scorso e poi sospesa a causa dell’emergenza sanitaria.

Il Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia torna ad accogliere i cercatori di felicità di ogni età.

«Era stata una decisione sofferta presa assieme alla compagnia Bottega degli Apocrifi e al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese quella di sospendere gli ultimi spettacoli previsti nella stagione – dice il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice – e non possiamo che guardare a questa riapertura come un segno di grande determinazione della Compagnia e degli operatori del settore, che rendono un servizio importante a tutta la Città. Abbiamo bisogno e desiderio di guardare al futuro con speranza, e per farlo, dobbiamo nel prossimo futuro trovare il modo condiviso per sostenere e accompagnare processi di sviluppo culturale come questo».

«Tornare ad aprire le porte del Teatro Comunale Lucio Dalla oggi è un segnale importante, perché oltre a raccontare di una curva di contagi in calo, si fonda sul desiderio corale di tornare a confrontarsi e a nutrire i propri pensieri insieme, sul bisogno di riconquistare uno spazio che il pubblico di Manfredonia è abituato a considerare e a vivere come casa» affermano Stefania Marrone e Cosimo Severo, direttrice organizzativa e direttore artistico di Bottega degli Apocrifi, che aggiungono: «Il teatro stavolta torna per restare! Comizi d’amore ci accompagnerà fino a maggio recuperando, come annunciato in fase di sospensione, gli spettacoli e le attività che erano in programma».

Da marzo a maggio 2022 5 spettacoli dedicati ai piccoli e grandi sognatori, un’opera da tre soldi – il format tra racconto e condivisione intima di storie -, il debutto del nuovo spettacolo serale degli Apocrifi sul Mercante di Venezia di Shakespeare.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 6 marzo alle 18.00 con Peter Pan della Compagnia Factory.

E dal 21 marzo, primo giorno di primavera, tornano i Laboratori di teatro e musica per tutte le età.

L’Orchestra dei Felici Pochi del M° Fabio Trimigno per giovani musicisti con qualsiasi livello di preparazione musicale; il Teatro diffuso, laboratorio teatrale gratuito per i ragazzi da 11 a 18 anni, condotto da Raffaella Giancipoli e Cosimo Severo; Ironia della sorte – laboratorio di scrittura ironica di Stefania Marrone che si terrà sia in presenza che online; Dizione e uso della voce, laboratorio tenuto dall’attrice Tiziana Irti.

“Comizi d’Amore” è un’iniziativa ideata da Bottega degli Apocrifi, socio del Distretto Puglia Creativa.

Per info, iscrizioni e prenotazioni: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843, bottegadegliapocrifi@gmail.com.