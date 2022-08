D’Aiello prossimo alla firma con il Manfredonia Calcio

Secondo l’emittente Telesveva, è vicinissimo alla firma con il Manfredonia il difensore Rocco D’Aiello. Si tratta di uno dei pezzi più pregiati del panorama, calciatore di grandissima esperienza e personalità. Esperienze in B con Torino, Triestina e Albinoleffe, in C con Olbia, Gela, Trapani, Messina, poi tante piazze importanti tra serie D ed eccellenza dove ha vinto con mister De Candia il triplete a Casarano. Attendiamo l’ufficialità!!

