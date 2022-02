Da oggi termina l’obbligo delle mascherine all’aperto e riaprono le discoteche 

Da oggi in tutta la penisola si potra finalmente andare in luoghi pubblici all’aperto senza l’obbligo di indossare la mascherina. (Resta l’obbligo di portarla con sé per metterla in caso di assembramenti)

Mascherina che deve essere indossata obbligatoriamente nei mezzi pubblici ed in altre circostanze e per vari contesti è richiesta la ffp2.

Riaprono inoltre oggi le discoteche con capienze massima del 75 per cento all’aperto e del 50 per cento al chiuso.