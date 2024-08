Crolla una luminaria per il maltempo a San Giovanni, concerto di Sergio Caputo rinviato

L’improvviso temporale e il forte vento di questa sera hanno abbattuto una luminaria artistica presente in Corso Umberto I, anche il palco ha avuto danni. Pertanto in concerto del maestro Sergio Caputo è rimandato a data da destinarsi.

Si prega di fare molta attenzione in Corso Umberto I, la ditta proprietaria delle luminarie giungerà sul posto per liberare il corso della nostra città. Grazie a tutti per la collaborazione.