Cristo’Couture, da Sanremo allo shooting “Simulacrum”, un’ottima vetrina per lo stilista sipontino Francesco De Feudis

Mentre uno degli abiti degli stilisti Francesco De Feudis(Manfredonia) e Salvo Casella sfila a Sanremo prende il via il nuovo shooting “Simulacrum” in collaborazione con Giuseppe Fata e realizzato per la valorizzazione del patrimonio artistico/culturale Italiano.



Gli abiti della maison Cristo’couture sbarcano a Sanremo. Durante la terza puntata della kermesse l’attrice Emanuela Tittocchia, direttrice artistica/presentatrice dell’opening di Casa Sanremo, nonché inviata di numerose testate giornalistiche, ha voluto indossare proprio un abito confezionato dagli stilisti Francesco De Feudis(Manfredonia) e Salvo Casella.

Un’ottima vetrina per la Cristo’couture che in quest’ultimo anno ha collezionato un successo dopo l’altro,pluri premiati, tra cui il primo premio al concorso nazionale “TUSPOSA” in collaborazione con “ELLESPOSA”.

Di recente Francesco e Salvo, insieme a Giuseppe Fata, il genio dell’arte sulla testa, artista calabrese famoso a livello internazionale per le sue “Head sculpture”, hanno avuto l’opportunità di realizzare uno shooting all’interno di una delle location più belle e suggestive della città di Messina , la Cripta del Duomo, risalente al 1081 d.c.



Scatti che fanno parte di un progetto avviato nel febbraio 2019 proprio con Giuseppe Fata. Le foto sono state presentate alla Fashion Week ed alla Design Week di Milano e, per il successo ottenuto hanno fatto il giro del mondo, pubblicate dai più importanti magazine di moda, consacrando i due stilisti Cristo’ e l’artista Giuseppe Fata e aprendogli così le porte del Haute Couture mondiale.



Adesso invece arriva “Simulacrum” dedicato e realizzato per il 500º anniversario della morte di Raffaello, pittore e architetto italiano tra i più celebri del Rinascimento. Dove la maison Cristo’ Couture ha realizzato un abito Haute Couture, con pregiatissimi tessuti e sormontato da sontuosi ricami in polvere di cristalli oro e l’artista Fata un’imponente testa scultura dedicata alla “Madonnasistina” di Raffaello.



Anche il risultato di questo progetto sarà presentato alle settimane della moda e del design di Milano.

Gli scatti realizzati all’interno del Duomo di Messina sono del fotografo Saro Campione.

Importantissima anche la collaborazione della modella Elena Cama e il MakeUp artist Dario Caminiti.