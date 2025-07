Cristina Plevani: “Così ho vinto l’Isola dei Famosi”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cristina Plevani è ancora entusiasta per la vittoria a L’Isola dei Famosi. Dopo 25 anni dal trionfo nella prima edizione del Grande Fratello, ha percepito nuovamente l’affetto e l’apprezzamento del pubblico. Ora vuole restare nel mondo della televisione e ha dichiarato che le piacerebbe ricoprire il ruolo di opinionista, in particolare proprio al GF. Ha poi ricordato la sua esperienza in Honduras, spiegando quali aspetti, secondo lei, l’hanno portata alla vittoria agli occhi dei telespettatori.

Cristina Plevani: la sua esperienza con i reality

Nel corso di un’intervista al Giorno, Cristina Plevani ha reso note le motivazioni che l’hanno spinta a partecipare all’Isola dei Famosi: “Ho un amico che lavora in un’agenzia e da anni provava a convincermi. Ho sempre rifiutato. A dicembre mi ha chiesto se poteva fare il mio nome per L’Isola dei Famosi e ho acconsentito: ho pensato che sarebbe stato il momento perfetto a 25 anni dal Grande Fratello. E poi un’entrata extra avrebbe potuto farmi comodo”. La vincitrice dell’edizione 2025 del reality ha reso note le paure che ha vissuto in Honduras e qual è stata l’esperienza per lei più difficile: “Stare davanti alle telecamere in costume perché non mi vedevo in forma. Poi avevo paura di uscire dalla mia comfort zone tra casa e lavoro. Inoltre non volevo deludere le persone legate al ricordo della Cristina di 25 anni fa e, soprattutto, non volevo che si vedessero i miei momenti di debolezza. La cosa più difficile è stata inserirmi nel gruppo, perché all’inizio mi sentivo totalmente estranea, anche se non sono mai stata isolata. Poi la noia, era dura far passare le giornate. Mi divertivo a pescare, ma non a parlare. Io parlo quando ho qualcosa da dire, non per creare dinamiche”. Secondo la Plevani, i telespettatori l’avrebbero votata per un motivo ben preciso: “Nonostante il mio modo di fare freddo e distaccato, credo che le persone abbiano visto in me quella dolcezza di 25 anni fa. Sono una donna normale che si è sempre data da fare, che è sincera, che non alza mai i toni e non cerca la telecamera a tutti i costi”. Alla domanda se andasse in vacanza dopo la partecipazione al reality, l’istruttrice di nuoto ha confessato che andrebbe a trovare Mario Adinolfi negli Stati Uniyi: “Iseo d’estate è ancora più bella e qui sto bene. Però mi piacerebbe raggiungere Mario Adinolfi a Las Vegas, magari per il suo compleanno, il 15 agosto. È l’unico concorrente che sento da quando siamo rientrati”. Alla fine, pur precisando che non parteciperebbe a una nuova edizione del Grande Fratello, Cristina ha confessato che le farebbe molto piacere diventare una degli opinionisti: “L’opinionista in qualche trasmissione, magari proprio al Grande Fratello“. Nelle settimane precedenti, in vari articoli di cronaca, si è parlato dei suoi problemi di salute post-Isola: gonfiori ai piedi e agli occhi, dolore al seno e cervicale, oltre all’insonnia. Tuttavia, nessuna preoccupazione grave al momento.