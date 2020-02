Cristiano Malgioglio a Foggia per il Carneval Fest

Incredibile… ma vero!!! Per la prima volta a Foggia il CARNEVAL FEST il 29 Febbraio 2020 alle ore 21:30 si apriranno le porte del più coinvolgente e trasgressivo carnevale d’Italia. Pensate e Cristiano Malgioglio , Dj Osso, Alex Effe & Marco Benini tutti concentrati in una sola serata…boom!!!



In pratica un evento da “piazza”, in una location da sogno…con ritmi musicali sfrenati, costumi scintillanti, ballerine mascherate…ma, soprattutto, il divertimento sfrenato con il format “Che Spettacolo di Cena” diretto da ALEX EFFE e MARCO BENINI, il duo che fa impazzire i VIP nelle cene spettacolo a Formentera e in Italia,divertimento visibile anche nelle varie testate giornalistiche nazionali come “Eva 3000”, “VIP” ecc .



Il dopo cena sará reso unico dal nostro grandissimo dj Osso, “dj” di fama nazionale capace di far impazzire fans di tutte l’età per via dei suoi remix di canzoni Italiane del passato fino ad arrivare ai giorni d’oggi e canzoni dei cartoni animati …



Ma in uno degli incontri organizzativi, Luca Caposeno e Enjoy Events (ex bellavita) hanno deciso di fare qualcosa di esagerato…ke ci voleva LUI …l’ospite bomba … l’ospite di tutte le tv nazionali … un cantautore, paroliere e personaggio televisivo italiano…GIUSEPPE CRISTIANO MARGIOGLIO!!!

Autore di molti testi, realizza alcuni dei brani di maggior successo della musica italiana, apprezzati da pubblico e critica.



I suoi Album: Danzando, Sonhos, Iconic fifties, Scandalo, Futtetenne, Senhora Évora, Cara Mina ti scrivo…,mi sono innamorato di tuo marito, dolceamaro, notte perfetta .



Ha scritto per artisti di fama, tra cui: Giuni Russo, Mina, Orietta Berti, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Dori Ghezzi, Loretta Goggi, Amanda Lear, Milva, Mónica Naranjo, Rita Pavone, Patty Pravo, Iva Zanicchi, Ornella Vanoni, Marcella Bella, Sylvie Vartan e Franco Califano, oltre a molti altri.

Insomma cosa aspetti un carnevale così a Foggia non si è mai visto prima …

Siete ancora indecisi???…per info e prenotazioni cene o solo ballo 328.9595266 .



sarai tu il vero protagonista!!!