Crisi politica a Foggia, Europa Verde: “Non siamo comparse, chiediamo rispetto e trasparenza”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LA POSIZIONE DI EUROPA VERDE PROVINCIALE RISPETTO A QUANTO STA AVVENENDO AL COMUNE DI FOGGIA

Europa Verde a Foggia: non siamo comparse, chiediamo rispetto e trasparenza.

È arrivato il momento di fare chiarezza, e di parlare con franchezza.

Europa Verde, insieme a tutte le cittadine e i cittadini che portano avanti con passione e competenza l’impegno ambientalista a Foggia, ha contribuito in modo serio e leale alla costruzione del progetto politico che ha portato all’elezione dell’attuale Sindaca. Abbiamo partecipato a ogni passaggio: dalla definizione del programma, alla faticosa e spesso snervante tessitura di una maggioranza variegata, fino all’accettazione della candidatura a Sindaca della dott.ssa Episcopo.

Abbiamo fatto la nostra parte, con senso di responsabilità, anche in un momento complesso per la nostra forza politica e per il nostro alleato naturale, Sinistra Italiana.

Eppure, dal giorno successivo all’elezione, è calato il silenzio. Siamo stati completamente ignorati. E non parliamo solo di incarichi o ruoli di visibilità, che pure fanno parte della dinamica politica. Parliamo soprattutto dell’assenza totale di ascolto, confronto, riconoscimento. Non ci aspettavamo trattamenti privilegiati, né abbiamo mai posto veti o ricatti in fase di costruzione della coalizione. Ma in una alleanza politica vera, si discute, si negozia, si cerca insieme il giusto punto di equilibrio. Invece, qui non è stato lasciato spazio nemmeno alla possibilità di confronto.

A questo punto, è doveroso porre una domanda chiara: Europa Verde fa parte o no di questa amministrazione?

Lo chiediamo alla Sindaca e ai segretari cittadini dei partiti che compongono la coalizione. Perché non intendiamo più prestare il fianco a una forma di alleanza che nei fatti ci marginalizza, ci ignora e ci priva di dignità politica.

Se la risposta è l’esclusione o l’indifferenza, allora diciamolo apertamente. Perché la nostra fedeltà al campo progressista non è un atto di sudditanza, né può essere scambiata per silenziosa accettazione dell’irrilevanza.

Europa Verde è e resta un progetto politico autonomo, con una chiara visione ecologista e sociale. Siamo pronti a collaborare con tutte le realtà civiche e politiche che condividono i nostri valori.

Pertanto i rappresentati provinciali e cittadini di Europa Verde al fine di ristabilire un percorso unitario chiedono al più presto un vertice di maggioranza.

In attesa di un chiarimento formale e politico, assistiamo con amarezza e preoccupazione alla progressiva balcanizzazione di questo evanescente “campo largo”, che si sta rivelando sempre più stretto per chi ha a cuore l’ambiente, la giustizia sociale e la partecipazione democratica.

Europa Verde Capitanata