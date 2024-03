Cosa vedremo a Pasqua e Pasquetta in tv?

Le programmazioni per Pasqua e Pasquetta in tv

RAI

Su Rai1 vi sarà la consueta programmazione domenicale con a Sua Immagine e la Santa Messa la mattina, con Domenica In ad allietare il pomeriggio. In serata il film Fatima, sulla storia della Madonna del Portogallo ambientato nel 1917.

Film anche su Rai2 in prima serata con “Tutti i sospetti su mio padre”, mentre Rai3 proporrà uno speciale Kilimangiaro con il Borgo dei Borghi.

MEDIASET

La sorpresa è nel palinsesto televisivo Mediaset che la sera di Pasqua propone su Italia1 “Mamma ho riperso l’aereo, mi sono smarrito a New York“, un classico film natalizio. Su Canale5 c’è lo Show dei Record, mentre su Rete4 c’è Cast Away.

Dopo la Pasqua, anche la Pasquetta in tv

RAI

Anche in questo caso nessuna grande variazione dei palinsesti televisivi: pomeriggio in compagnia di Caterina Balivo su Rai1, in serata il film Volami via. Su Rai2 c’è Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile, mentre Rai3 andrà di Presa Diretta.

MEDIASET

Come Pasqua, anche alla Pasquetta c’è un film poco pasquale su Italia1: Mamma ho preso il morbillo. Su Canale5 viene proposta la serie Terra Amara, mentre su Rete4 c’è Quarta Repubblica.