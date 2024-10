Cosa sono i corsi PMU?

Il termine PMU, acronimo di Permanent Make-Up, indica il trucco permanente, o meglio, semipermanente. Si tratta di una tecnica estetica che permette di migliorare l’aspetto del viso e altre parti del corpo con l’applicazione di pigmenti biocompatibili e biodegradabili sotto la pelle. I corsi PMU sono programmi formativi specifici che insegnano a eseguire queste tecniche con precisione e sicurezza.

Cosa si impara nei corsi PMU?

Nei corsi PMU di Maison Academy, gli allievi imparano a padroneggiare le tecniche del trucco semipermanente, acquisendo competenze per eseguire trattamenti su sopracciglia, labbra, occhi e altre parti del corpo. Tra gli strumenti principali utilizzati c’è il dermografo, un dispositivo dotato di micro-aghi che inietta pigmenti nella pelle per ottenere effetti estetici duraturi. Gli insegnamenti si concentrano su come lavorare con precisione, garantendo un risultato naturale e in linea con le aspettative dei clienti.

Applicazioni del trucco semipermanente

Il trucco semipermanente trova applicazione in diverse aree. Le sopracciglia sono una delle parti del viso più trattate, ma anche le labbra possono essere ridefinite per migliorarne il contorno e la pienezza. Inoltre, il PMU può essere utilizzato per eyeliner o ombretti, offrendo soluzioni per chi desidera un trucco perfetto ogni giorno senza doverlo applicare ogni mattina.

Una delle applicazioni più particolari è la tricopigmentazione, una tecnica usata per coprire aree di calvizie o alopecia. Il trucco semipermanente viene impiegato anche per la ricostruzione dell’areola mammaria, particolarmente utile per donne che hanno subito interventi chirurgici.

Vantaggi e durata del trucco semipermanente

Un aspetto interessante del trucco semipermanente è che, pur essendo chiamato “permanente”, il trattamento non è definitivo. I pigmenti utilizzati sono biodegradabili e tendono a svanire nel tempo. Di conseguenza, per mantenere il risultato, è necessario effettuare dei ritocchi periodici, solitamente ogni 6-18 mesi, a seconda della pelle e delle abitudini della persona.

Questo trattamento è ideale per chi desidera correggere inestetismi, come sopracciglia rade o mancanti, e per chi soffre di allergie ai cosmetici tradizionali. È una soluzione pratica per chi vuole migliorare il proprio aspetto senza dover applicare quotidianamente il trucco.

Corsi PMU: modalità e prezzi

Esistono diverse modalità di partecipazione ai corsi PMU: in presenza e online. I corsi in presenza offrono il vantaggio di poter interagire direttamente con l’insegnante e i modelli, acquisendo una maggiore manualità. Tuttavia, i corsi online sono una valida alternativa per chi ha difficoltà a spostarsi o ha esigenze di flessibilità. In entrambi i casi, al termine del corso viene rilasciato un attestato che certifica le competenze acquisite.

Per quanto riguarda i costi, un corso online è generalmente più economico rispetto a uno in presenza, dove ci sono costi aggiuntivi come l’affitto della sede e il materiale. I prezzi variano anche in base alla regione e alla durata del corso, che può essere completo o suddiviso in moduli specifici.