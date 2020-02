Coronavirus: “Le mascherine alle persone sane non servono”

«Le mascherine alle persone sane non servono. Servono per proteggere le persone malate e servono per proteggere il personale sanitario». Lo ha detto il professore Walter Ricciardi componente del comitato esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso della conferenza stampa di martedì 25 febbraio. «Quelle di garza che vanno a ruba – ha precisato Ricciardi – servono come misura di precauzione. Quelle sofisticate, che hanno dei filtri, servono a proteggere gli operatori sanitari». «Bastano le misure di igiene (lavare le mani) ed evitare i contatti ravvicinati, come per l’influenza, mentre sono necessarie a chi è già malato per evitare di diffondere i patogeni», conferma il presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (Fofi), Andrea Mandelli.