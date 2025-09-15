Corona contro Raoul Bova: “Ha tradito Rocio per anni”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Fabrizio Corona ha deciso di scagliarsi duramente contro Raoul Bova dopo la sua prima intervista televisiva rilasciata a Verissimo, trasmessa il 14 settembre. Corona, protagonista di questo caso mediatico e giudiziario, ha espresso il suo sdegno attraverso una storia su Instagram, criticando aspramente le dichiarazioni dell’attore romano.

Corona una furia contro Bova

L’ex paparazzo ha definito la performance di Bova come “uno dei pezzi di televisione più squallidi degli ultimi 30 anni”, accusandolo di aver raccontato fatti distorti e di aver fatto paragoni inopportuni, senza basi logiche o giuridiche, soprattutto riguardo al tema del revenge porn. Corona ha puntato il dito contro Bova, sottolineando come l’attore abbia fatto un discorso retorico sulla difesa delle donne, mentre, secondo lui, le vere vittime sono Martina Ceretti e Rocío, la compagna di Bova, tradita per anni.

Corona ha anche criticato l’assenza di scuse o mea culpa da parte di Bova, che invece, a suo dire, avrebbe attaccato i giornalisti. La polemica si è accesa immediatamente, alimentando il clima di tensione tra i due personaggi coinvolti in questa intricata vicenda pubblica.