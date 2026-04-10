Corinne Clery non sposa Claudio Gentili per amore, la confessione: “Lui è omosessuale”

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Nelle score settimane Corinne Clery e Claudio Gentili hanno annunciato che convoleranno a nozze, di recente hanno però rivelato che non sarà un matrimonio d’amore.

Nei giorni scorsi ospiti di Monica Setta a Storie al bivio weekend hanno fatto sapere che il loro sarà un matrimonio di amicizia, il loro legame è nato poco più di quattro anni fa e tra loro c’è una speciale complicità. L’attrice francese al settimanale Gente ha fatto sapere che ha chiuso con i sentimenti e l’amore.

C’è un’amicizia speciale tra Corinne Clery e Claudio Gentili: lei svela che che il suo futuro marito è gay

In varie occasioni l’attrice ha detto che lei e il suo futuro marito hanno molte passioni in comune e insieme si divertono molto. Ha anche detto che non ci sono obblighi tra loro, trascorrono il loro tempo insieme perché sono felici di farlo, ma l’amore non c’entra nulla.

Corinne Clery vuole davvero bene a Claudio Gentili, ritiene che sia una persona adorabile. Ha poi svelato: “Non siamo innamorati, lui oltretutto è omosessuale, non ne fa mistero”. L’idea di convolare a nozze è maturata in lei dopo essersi sentita male durante la sua ultima tournée teatrale. Dopo la paura provata ha capito che nessuno potrebbe decidere per lei se dovesse accaderle qualcosa, ha quindi chiesto al suo speciale amico di sposarla.