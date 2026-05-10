Convegno sui reati ambientali e urbanistici a Manfredonia

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Rotary Club Manfredonia: Convegno su Reati Ambientali e Urbanistici

Il Rotary Club Manfredonia è lieto di invitare la cittadinanza, i professionisti, gli studenti e le istituzioni al convegno:

“Reati ambientali e urbanistici: responsabilità e prevenzione nei territori complessi”

Data: 21 maggio 2026

21 maggio 2026 Ora: 17:00

17:00 Luogo: Palazzo Celestini – Manfredonia

Interventi e Relatori

L’iniziativa vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo accademico, giuridico e istituzionale:

Prof.ssa Francesca Cangelli (Università di Foggia);

(Università di Foggia); Prof. Gianluca Ruggiero (Università del Piemonte Orientale);

(Università del Piemonte Orientale); Prof. Giandomenico Salcuni (Università di Foggia).

Le conclusioni saranno affidate al Dott. Enrico Infante, Procuratore della Repubblica di Foggia.

Finalità dell’evento

Il convegno rappresenta un’importante occasione di formazione e dialogo interdisciplinare tra professionisti, tecnici, amministratori, studenti e cittadini. Al centro del dibattito vi sono questioni cruciali per il futuro del territorio: sostenibilità, sviluppo urbanistico e responsabilità giuridiche.

Formazione Professionale

Il convegno è valido ai fini della formazione professionale continua per gli iscritti agli Ordini patrocinanti (Avvocati, Architetti e Geometri).

Con il patrocinio di: