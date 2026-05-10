Convegno sui reati ambientali e urbanistici a Manfredonia
Rotary Club Manfredonia: Convegno su Reati Ambientali e Urbanistici
Il Rotary Club Manfredonia è lieto di invitare la cittadinanza, i professionisti, gli studenti e le istituzioni al convegno:
“Reati ambientali e urbanistici: responsabilità e prevenzione nei territori complessi”
- Data: 21 maggio 2026
- Ora: 17:00
- Luogo: Palazzo Celestini – Manfredonia
Interventi e Relatori
L’iniziativa vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo accademico, giuridico e istituzionale:
- Prof.ssa Francesca Cangelli (Università di Foggia);
- Prof. Gianluca Ruggiero (Università del Piemonte Orientale);
- Prof. Giandomenico Salcuni (Università di Foggia).
Le conclusioni saranno affidate al Dott. Enrico Infante, Procuratore della Repubblica di Foggia.
Finalità dell’evento
Il convegno rappresenta un’importante occasione di formazione e dialogo interdisciplinare tra professionisti, tecnici, amministratori, studenti e cittadini. Al centro del dibattito vi sono questioni cruciali per il futuro del territorio: sostenibilità, sviluppo urbanistico e responsabilità giuridiche.
Formazione Professionale
Il convegno è valido ai fini della formazione professionale continua per gli iscritti agli Ordini patrocinanti (Avvocati, Architetti e Geometri).
Con il patrocinio di:
- Ordine degli Architetti di Foggia;
- Ordine Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Foggia;
- Unione Avvocati di Manfredonia;
- Numerose testate giornalistiche locali (StatoQuotidiano, IlSipontino, ManfredoniaNews, ecc.).