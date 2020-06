Send an email

Contributo ai Comuni della Puglia per l’implementazione ed aggiornamento dei Piani di Protezione Civile con riferimento al rischio idraulico ed idrogeologico

E’ in corso di pubblicazione un avviso pubblico per la selezione di proposte volte all’implementazione ed aggiornamento dei piani comunali di protezione civile con riferimento alla previsione, prevenzione e contrasto del rischio idraulico ed idrogeologico.

La dotazione finanziaria complessiva è di 4 milioni di euro e sarà possibile erogare un contributo ai Comuni più esposti al rischio idraulico ed idrogeologico, in funzione di una graduatoria che terrà conto delle caratteristiche del territorio proponente e della sostenibilità dell’intervento previsto (si prevede di finanziare tra i 150 e i 200 Comuni).

Il contributo previsto va da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 50.000 euro per candidatura; è consentita anche la candidatura in forma associata tra comuni ricadenti in territori con termini ricompresi all’interno degli stessi confini provinciali ed ambiti territoriali-COM (Centri Operativi Misti di Protezione Civile).

Parte del contributo potrà essere destinata anche all’eventuale spesa per la dotazione strumentale di supporto e strettamente funzionale al Piano.

Gli aggiornamenti dei Piani ed il relativo contenuto, approvati ai sensi del D.Lgs. n. 1/2018 e previo espletamento degli adempimenti di cui alla l.r. n. 53/2019, dovranno essere inseriti nella Piattaforma informatica della Protezione Civile regionale.

Il termine di presentazione delle candidature è previsto per il 24/08/2020.