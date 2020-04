Continua la raccolta sangue di Casa Sollievo. Sabato a Manfredonia

Nonostante la diminuzione dell’attività ordinaria dell’Ospedale, continua la raccolta sangue del Centro Trasfusionale dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza per gestire le urgenze e garantire il supporto trasfusionale ai pazienti cronici, talassemici, oncologici ed ematologici. Per questo vi ricordiamo che il Centro Trasfusionale è aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13. Inoltre, sabato 18 e domenica 19 aprile, medici ed infermieri saranno nei seguenti comuni per raccogliere le donazioni di sangue:

SABATO 18 APRILE

ORDONA (sede AVIS, dalle 8 alle 12)

MANFREDONIA (sede AVIS, dalle 8 alle 12)

APRICENA (sede FIDAS, dalle 17 alle 21)

DOMENICA 19 APRILE

ASCOLI SATRIANO (sede AVIS, dalle 8 alle 12)

ORTA NOVA (sede FIDAS, dalle 8 alle 12)