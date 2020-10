Conte: “La mascherina va indossata”

“Abbiamo approvato un nuovo decreto legge concepito per affrontare questa nuova fase. C’è una ripresa della curva di contagio, da qui la deliberazione di prorogare lo stato di emergenza. Inoltre abbiamo ritenuto opportuno e necessario recuperare il rapporto costruito con le Regione nella fase più dura dell’emergenza. Abbiamo inoltre introdotto una misura più rigorosa per affrontare questa fase. Le Regioni potranno prendere provvedimenti solo più restrittive.

Le mascherine dovranno essere portate e dovranno essere indossate a meno che non ci si trovi in condizioni di continuo isolamento. Non facciamo distinzioni tra i luoghi. L’unica eccezione è quella delle abitazioni private. Però abbiamo una forte raccomandazione: anche in famiglia dobbiamo stare attenti“, ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.