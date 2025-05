Consegna delle Toghe d’Oro dell’Ordine degli Avvocati di Foggia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Anche quest’anno l’Ordine degli Avvocati di Foggia celebrerà l’impegno degli iscritti all’Ordine in cinquant’anni di attività. Lo farà attraverso la consegna delle “Toghe d’Oro”, l’onorificenza che premia la dedizione profusa nel lungo percorso professionale di avvocati che hanno dedicato 50 anni della loro vita alla professione forense.

La cerimonia si svolgerà sabato 17 maggio, a partire dalle ore 10.00, presso l’aula “Gabriele Consiglio” del Tribunale di Foggia, alla presenza di tutte le Autorità civili, rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati e di numerosi colleghi degli avvocati insigniti.

“Una cerimonia per noi molto significativa – ha dichiarato l’Avvocato Gianluca Ursitti, Presidente dell’Ordine – che non riflette solo il dovere morale di onorare avvocati di lungo corso, ma che mira a sottolineare il ruolo di una professione che incarna i valori di giustizia che caratterizzano l’impegno forense in seno alla comunità. Un momento dunque utile per riaffermate anche l’importanza del lavoro quotidiano dell’avvocato, presidio fondamentale per la giustizia. Onorare i colleghi con maggiore esperienza serve anche a ricordare come il lavoro quotidiano dell’avvocato sia fondamentale nel sistema giustizia per garantire i diritti dei cittadini con processi equi”.

“La solennità dell’iniziativa – ha sottolineato la Consigliera Segretario dell’Ordine, l’Avvocato Giovanna Paolisso – sottende un riconoscimento che va celebrato perché il contributo alla giustizia e alla difesa dei profili etici e professionali sono baluardi dei principi fondamentali dell’individuo nelle democrazie. Adesso, con l’avvento dell’intelligenza artificiale, l’Avvocatura sarà pronta a misurarsi con le sfide della modernità”.

Sedici gli avvocati premiati: Michele Argentino, Michele Argento, Maria Teresa Cavalli, Teodomiro Centola, Aldo Consiglio, Onorino Carmelo Di Sabato, Pasquale Fatigato, Mario Fiore, Enrico Follieri, Fernando Frattulino, Carlo Iannarelli, Bruno Martelli, Giuseppe Stefano Perrone, Arcangelo Sannicandro, Umberto Vassallo, Antonio L. Venditti.

Dopo l’introduzione del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia Gianluca Ursitti, sono previsti i saluti del Presidente del Tribunale di Foggia Sebastiano Luigi Gentile e del Procuratore della Repubblica f.f. Silvio Marco Guarriello. Intervento centrale della cerimonia è affidato all’avv. Maria Annunziata, presidente nazionale della Cassa Forense.