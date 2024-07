Marito e moglie si diplomano insieme. “I nostri figli piangevano per noi”

Marito e moglie si diplomano insieme a 40 anni. Giovanni e Angela sostengono l’esame orale davanti ai loro due figli, che si commuovono per questo traguardo.

Giovanni e Angela hanno maturato questa scelta dopo la malattia di lei. Si sono iscritti al corso serale dell’Istituto tecnico Galileo Galilei di Gioia del Colle (Bari) e il 2 Luglio hanno sostenuto l’esame orale. Il diploma, che per molti è solo un pezzo di carta, rappresenta per i due coniugi una forma di riscatto, ma soprattutto una motivazione di crescita personale e professionale. Angela, che non era riuscita a terminare gli studi, durante il suo periodo più buio, si era promessa che se fosse guarita, avrebbe ripreso in mano i libri. Suo marito, che un diploma ce l’aveva già non solo l’ha sostenuta in questa sua decisione, ma l’ha seguita. Giovanni e Angela con impegno e non pochi sacrifici hanno ottenuto ciò che desideravano, omaggiando l’importanza dello studio e dell’istruzione. La tenacia li ha portati a coronare questo piccolo grande sogno, che Angela custodiva nel cassetto. A condividere con i due coniugi neodiplomati il traguardo, i figli di 15 e 8 anni e i docenti, che in questi due anni hanno sempre fatto il tifo per loro.