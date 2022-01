Conferme sul ritorno della neve nel fine settimana

L’aria fredda, a tratti gelida, potrebbe irrompere in Italia tra 21 e 23 gennaio, favorendo non solo un drastico calo delle temperature ma anche le prime nevicate in pianura e sulle coste al sud e sul medio-basso Adriatico. La possibilità più alta, al momento, di neve fino in pianura è presente nei giorni di sabato 22 e domenica 23: le regioni più interessate dal forte freddo e dalle ipotetiche nevicate saranno Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria.

PREVISIONI

Venerdì 21 gennaio: indebolimento dell’alta pressione, possibile intrusione di aria molto fredda dai Balcani e nevicate sparse in collina sul versante adriatico. Piogge diffuse al sud con neve in montagna, in calo di quota entro sera fino in alta collina. Nubi di passaggio in Emilia Romagna con piogge sparse e molto brevi. Tempo più stabile sul resto del nord e dell’alto Tirreno.Temperature in netto calo.

Sabato 22 gennaio: afflusso freddo dai Balcani verso le regioni adriatiche e il sud, con venti sostenuti. Possibili nevicate sparse a bassa quota (da confermare). Stabile e freddo al nord. Temperature in forte calo.

Domenica 23 gennaio: stabile al centro e al nord, più instabile al sud con nevicate sparse a bassa quota (da confermare).

