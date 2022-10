Confcommercio Foggia, Metauro insedia la Giunta

La nuova Giunta della Confcommercio di Foggia ha assunto le funzioni con la procedura di insediamento svoltasi nella sede provinciale.

La riunione è stata presieduta da Antonio Metauro, con l’assistenza tecnica del Direttore Stefania Bozzini.

Questo adempimento segna l’avvio delle attività degli Organismi eletti dalla base associativa.

Sono componenti di Giunta Davide Calabria, Ciro Conte, Pio De Girolamo, Nunzia Dragano, Lucia La Torre, Luigi Notarangelo e Silvio Salvatori.

“ La nostra azione – ha dichiarato il Presidente Antonio Metauro -parte adesso attraverso un nuovo impulso che punta a valorizzare il Territorio, tutte le sue

eccellenze ma, nel contempo, per affrontare le più scottanti emergenze che si presentano nel vasto comprensorio della Capitanata”.

“ Ho ricavato utili spunti sul piano operativo da questo primo confronto in cui è emerso – ha detto Metauro – un forte senso di appartenenza che è un valore importante per condividere un percorso nell’interesse delle categorie che rappresentiamo . Per questo ringrazio i colleghi di Giunta perché ci aspetta un lavoro intenso che porteremo avanti con determinazione e con la massima collegialità e la più ampia partecipazione degli associati”