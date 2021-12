‘Confcommercio’ e ‘Io sono Partita Iva’ uniranno le strategie e le forze per supportare l’Amministrazione comunale

Questa mattina l’Assessore allo Sviluppo ed Occupazione Antonio Vitulano ha incontrato i referenti dell’Associazione di categoria Confcommercio Foggia e Io sono partita iva – Manfredonia, che uniranno le strategie e le forze tra loro per supportare l’Amministrazione comunale nello sviluppo della città.

Tra le attività poste in essere la riattivazione dello sportello informativo su bandi, finanziamenti ed accompagnamento alla cultura d’impresa.

Nei prossimi giorni sarà avviato formalmente con Confcommercio anche l’iter amministrativo per l’istituzione del Distretto Urbano del Commercio di Manfredonia, strumento regionale di programmazione strategica per promuovere iniziative di riqualificazione e di incentivo che mira a valorizzare gli aggregati commerciali naturali, in un’ottica di collaborazione sistematica fra soggetti pubblici (comuni, camere di commercio, ecc.) e privati (operatori e loro associazioni).