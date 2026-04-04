Confagricoltura: accolta la richiesta per il credito d’imposta sul gasolio agricolo

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CONFAGRICOLTURA: ACCOLTA LA RICHIESTA PER IL CREDITO DI IMPOSTA SUL GASOLIO AGRICOLO

Schiavone: misura importante per l’avvio delle operazioni di primavera nei campi

E’ stata accolta la richiesta di Confagricoltura relativa all’estensione del credito di imposta per il gasolio agricolo volta a limitare la ricaduta dei rincari sulla competitività delle imprese e a contenere il rischio di innescare un’inflazione lungo tutta la filiera agroalimentare.

Stamani il governo ha infatti stabilito un intervento che mitiga l’aumento del costo del gasolio agricolo prevedendo il credito di imposta del 20% per il mese di marzo.





In Italia ormai il prezzo del gasolio agricolo ha raggiunto 1,4 euro/lt, più del 44% rispetto a inizio anno. L’aumento indiscriminato di questo carburante si è verificato peraltro in un momento particolarmente sensibile per le imprese agricole che intensificano gli interventi agronomici nei campi dopo il riposo invernale.



Per il presidente di Confagricoltura Foggia, Filippo Schiavone: “si tratta di una misura fortemente caldeggiata dalla nostra associazione e importante per ridurre i costi dell’avvio delle operazioni di primavera nelle campagne. In alcuni settori produttivi e per alcuni lavorazione il gasolio incide sui costi totali di produzione tra il 15 e il 20%”.