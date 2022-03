CONCORSO PER LA SCUOLA“LE EMOZIONI MASCHERATE”

In un periodo in cui le sfarzose parate e manifestazioni del Carnevale Dauno, orgoglio del territorio sipontino, hanno dovuto, per forze di causa maggiore, far sentire la loro mancanza, rischiando di finire nel dimenticatoio dei più piccoli che, per tenera età, non ne hanno potuto assaporare l’aria di festa, di goliardia, di lavoro e divertimento di squadra, il settore educativo minorile dellaSocietà Cooperativa “Santa Chiara” Onlus, ha voluto tenere accesi i riflettori sulla storica manifestazione manfredoniana bandendo un Concorsoa premi dal titolo“Le emozioni mascherate”.

Il concorso ha la finalità di promuovere nei bambini della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, a cui si rivolge, un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico e culturale del proprio territorio che vanta una storia pluriennale di kermesse e riconoscimenti di interesse nazionale.

Attivando un percorso di ricerca interiore in cui la pittura e il colore, nelle loro svariate applicazioni, portino alla costruzione di itinerari in cui le esperienze artistiche incontrino significati legati alla propria sfera emotiva, ai bambini viene chiesto di rappresentare qualcosa di personale raccontando, in codice allegorico, non solo la realtà che li circonda, ma anche la loro personalità emotiva, tenendo conto che…anche le emozioni possono essere mascherate!

Le opzioni proposte sono:

realizzare le proprie emozioni in maschera attraverso la tecnica della carta pesta;

rappresentare mediante un’opera pittorica il vissuto emotivo del bambino rispetto a tematiche sociali, a scelta, relative al territorio di Manfredonia;

realizzare, in costume, le proprie emozioni

Agli insegnanti si richiede di guidare i propri alunni nell’affrontare anche tematiche sociali ponendo l’accento sulla possibilità di esorcizzare qualsiasi tipo di sentimento o emozione queste suscitino in loro e, magari, lasciando intravedere nelle loro opere un possibile cambiamento in positivo.

Ogni opera dovrà contenere il titolo, la descrizione del tema rappresentato, le modalità di svolgimento, il nome e la classe dell’autore.

La partecipazione al concorso è gratuita, previa iscrizione online del docente referente, entro il 15 Aprile 2022, al link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD773I3sDtJ96mAtwmd8IBHAL_y53mucYh0TB2OTeNVrephg/viewform?usp=pp_url

Gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado concorreranno per classi e

ogni insegnante referente potrà iscrivere al progetto un numero illimitato di classi.

Le opere dovranno pervenire, entro il 20 Aprile 2022, presso la sede delCentro Polivalente per minori “Matteo Tricarico” di Manfredonia, sito in via Giuseppe di Vittorio 128, per l’allestimento di una mostra aperta al pubblico.

La giuria, formata dai ragazzi e dai bambini del Centro Polivalente per minori M. Tricarico, coinvolti in un progetto omonimo al concorso, durante le ore pomeridiane di frequenza, valuterà gli elaborati seguendo i seguenti criteri:

Originalità del progetto;

Aderenza ai temi proposti;

Efficacia comunicativa dell’opera;

Creatività nell’uso dei materiali

e individuerà tre classi vincitrici tra infanzia, primaria e secondaria di I grado, alle quali verrà attribuito un premio pari a 400 euro in materiale didattico.

Le classi vincitrici saranno invitate il 28 Aprile 2022 ad una speciale cerimonia, durante la quale saranno premiate con:

Classe vincitrice infanzia

Classe vincitrice primaria

Classe vincitrice secondaria I grado

La società Cooperativa Santa Chiara consegnerà un attestato di partecipazione a tutte le classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado partecipanti.

Per ulteriori informazioni si può contattare il dott. Daniele Guida al numero 3297/5888057.