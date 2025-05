[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Conclave, seconda fumata è nera

Anche la seconda fumata è nera: il Conclave convocato per decidere il prossimo Papa non ha ancora raggiunto un accordo in secondo e terzo scrutinio.

Nella giornata di oggi dovrebbero esserci altre due votazioni se non si raggiunge un nominativo per il post-Bergoglio.