Concita De Gregorio, chi è il marito Alessandro Cecioni: età, carriera e il rapporto con i figli

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La vita privata di Concita De Gregorio è sempre stata raccontata con delicatezza, senza mai trasformarsi in spettacolo. Dietro la giornalista e scrittrice c’è una famiglia solida, costruita insieme al marito Alessandro Cecioni, figura centrale nel suo percorso umano e professionale. Il loro matrimonio, duraturo e lontano dai riflettori, ha attraversato anni intensi, quattro figli e momenti complessi che hanno messo alla prova entrambi, rafforzando però un legame profondo.

Ma chi è davvero Alessandro Cecioni? Qual è stata la sua carriera? E come Concita De Gregorio vive il rapporto con i figli? Scopriamolo insieme.

Chi è Alessandro Cecioni: età, origini e una carriera nel giornalismo

Il marito di Concita De Gregorio è Alessandro Cecioni, nato a Firenze il 21 marzo 1955. La sua carriera si è sviluppata interamente nel mondo del giornalismo, con una specializzazione nella cronaca nera che lo ha portato a seguire alcuni dei casi più complessi della storia italiana. Ha lavorato per il quotidiano La Città di Firenze, per l’agenzia dei giornali locali del gruppo Espresso e per Repubblica Inchieste, costruendo una reputazione solida e rispettata.

Nel 2019 ha pubblicato, insieme al collega Gianluca Monastra, il libro Il Mostro di Firenze – ultimo atto, frutto di anni di studio e approfondimenti su uno dei casi più discussi del Paese. La sua figura professionale è sempre rimasta discreta, lontana dalle luci della ribalta, ma chi lo conosce lo descrive come un cronista rigoroso, appassionato e dotato di grande lucidità.

Concita De Gregorio ha più volte sottolineato quanto il marito sia un punto di riferimento, arrivando a dire che sarebbe “un direttore migliore di me”, quando lei era alla guida de L’Unità tra il 2008 e il 2011. Una frase che racconta non solo la stima professionale, ma anche la complicità che caratterizza la loro relazione.

La famiglia di Concita De Gregorio: quattro figli e un equilibrio costruito nel tempo

La coppia ha quattro figli: Bernardo, Lorenzo, Pietro e una bambina adottata, la cui identità è sempre stata protetta con grande riservatezza. Concita De Gregorio ha spesso raccontato quanto sia stato impegnativo conciliare il lavoro giornalistico – fatto di orari imprevedibili, scadenze continue e assenza di pause – con la maternità. In un’intervista del 2007 si definì “un laboratorio vivente della conciliazione”, sottolineando come la sua vita fosse un equilibrio costante tra impegni professionali e responsabilità familiari.

Il rapporto con i figli è sempre stato intenso e costruito anche attraverso la scrittura. La giornalista ha rivelato di aver scritto per anni lettere e messaggi ai ragazzi, prima su quaderni, poi in biglietti e note più brevi, un modo per lasciare tracce di sé e creare un dialogo che andasse oltre la quotidianità.

Uno dei momenti più delicati della loro storia familiare è legato alla malattia che ha colpito Concita nel 2022. Dopo la diagnosi, ha affrontato un viaggio lunghissimo fino in Tasmania per raggiungere il figlio Bernardo e comunicargli la notizia di persona. Un gesto che racconta la profondità del legame che unisce questa famiglia, capace di restare compatta anche quando la vita mette alla prova.

Accanto a lei, in ogni fase, c’è sempre stato Alessandro Cecioni, presenza stabile e silenziosa, capace di sostenere la moglie nei momenti più complessi senza mai sovraesporsi.

Concita De Gregorio e Alessandro Cecioni: un legame che nasce da lontano

Prima di incontrare il marito, Concita ha vissuto un’adolescenza segnata da insicurezze e amori infelici. Lo ha raccontato con sincerità, parlando di anni difficili, di notti passate a piangere e di un senso di inadeguatezza che l’ha accompagnata a lungo. L’incontro con Cecioni ha rappresentato una svolta, un punto di equilibrio che le ha permesso di costruire una vita familiare stabile e serena.

La loro relazione è cresciuta nel tempo, sostenuta da valori condivisi e da una visione comune del lavoro giornalistico. Entrambi hanno sempre difeso la loro privacy, scegliendo di proteggere i figli e di mantenere la vita domestica lontana dai riflettori. Una scelta che ha permesso alla famiglia di crescere in un ambiente sereno, nonostante gli impegni pubblici e professionali di Concita.

Oggi, la coppia continua a vivere un rapporto fatto di rispetto, sostegno reciproco e una quotidianità costruita con cura. La loro storia è quella di due persone che hanno saputo attraversare insieme successi, difficoltà e cambiamenti, mantenendo sempre saldo il centro della loro vita: la famiglia.