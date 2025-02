[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Comune di Manfredonia, pubblicato l’avviso per la creazione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi legali

Il Comune di Manfredonia comunica che è stato pubblicato l’avviso per la creazione di un elenco di avvocati utile per l’affidamento di incarichi legali, un’iniziativa che mira a garantire una gestione più trasparente ed efficiente dei servizi legali.

La short list consentirà all’amministrazione comunale di selezionare i professionisti legali ai quali affidare incarichi relativi a contenziosi e consulenze legali in ambito civile, amministrativo, tributario e penale, nei soli casi indicati dal relativo regolamento in cui l’avvocatura comunale non può rappresentare l’Ente.

L’iniziativa è diretta a garantire il rispetto dei principi di buona amministrazione, concorrenza e parità di trattamento nella gestione degli affidamenti degli incarichi professionali,

I professionisti che intendono essere inclusi nella lista dovranno presentare la propria candidatura entro il 5 marzo 2025 secondo le previsioni contenute nel bando pubblicato sul sito web del Comune.

“La creazione di una short list di avvocati è un passo importante verso una gestione più trasparente ed efficiente degli incarichi legali del Comune”, commenta il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca – Sindaco.

Così invece l’Assessore al Contenzioso, Avv. Giovanni MansuetoGiovanni Mansueto: “La creazione della short list risponde a un impegno concreto da parte dell’amministrazione comunale per aumentare la trasparenza nella gestione dei servizi esterni, evitando affidamenti diretti, promuovendo la concorrenza tra i professionisti legali, osservando, dunque, su tale argomento le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione”