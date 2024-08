Comitato Vola Gino Lisa: “Insistiamo per dei voli internazionale da Foggia, almeno in estate”

Con piacere e curiosità abbiamo letto la nota stampa del Presidente di Aeroporti di Puglia attraverso la quale sono stati già riportati i dati di luglio dei tre aeroporti civili di Bari, di Brindisi e di Foggia.

Ovviamente , pur notando ed apprezzando le rispettive crescite degli scali pugliesi rispetto all’anno 2023, non abbiamo potuto fare a meno di riflettere sul diverso supporto offerto agli stessi aeroporti e, di conseguenza , immaginato cosa sarebbe potuto accadere a luglio a Foggia a fronte di un equo investimento del gestore . E’ evidente che gli ottimi risultati ottenuti nel mese estivo rispetto allo stesso mese del 2023 sono dovuti soprattutto ad un aumento dei voli internazionali chiaramente dalla sola Bari e Brindisi.

Parliamo nel solo mese di luglio di un aumento di passeggeri internazionali pari al 75% per lo scalo di Bari e del 76,5% per quello di Brindisi.

A Foggia , come noto, i voli internazionali nei rispettivi 7 mesi del 2024 sono stati pari a zero e quell’ incremento vantato del 13% e’ dovuto unicamente ad un aumento di passeggeri sui voli nazionali per Milano , Bergamo e Torino.

Dunque il 14% d’incremento a Bari e il 5% d’incremento a Brindisi avrebbero tutt’altra origine rispetto a Foggia.

Ecco perché da diverso tempo insistiamo sulla necessità di attivare anche a Foggia dei voli internazionali durante tutto il periodo estivo (ovviamente parliamo già del 2025).

Al contrario non ampliare l’offerta significherebbe solo rimanere ingabbiati in una logica che lo ribadiamo andrebbe ben oltre il timore di uscire dal SIEG.

Anche quest’anno non raggiungeremo verosimilmente nemmeno la soglia di 80.000 passeggeri a riprova del margine di crescita che abbiamo e dobbiamo raggiungere, sempre che il problema vero sia il SIEG e non altro.

In conclusione attendiamo ancore il nuovo piano dei voli nazionali per i primi mesi autunnali, anche qui ravvisando uno strano e controproducente ritardo di Lumiwings e di Aeroporti di Puglia.

Comitato Vola Gino Lisa