Come raggiungere il centro di Milano dagli aeroporti

Conosciamo tutti Milano, città apprezzata sia dagli italiani stessi che dagli stranieri. Milano, situata nel cuore della Lombardia, è una delle città più dinamiche d’Italia e rappresenta un importante centro economico, finanziario e culturale. Milano è certamente rinomata per il suo ruolo di capitale della moda e del design, ospitando eventi di fama globale come la Settimana della Moda e il Salone del Mobile, tuttavia, è apprezzata anche per il suo ricco patrimonio storico e artistico. La città è sede di monumenti iconici come il Duomo, una delle più grandi cattedrali gotiche del mondo, e il Castello Sforzesco, una magnifica fortezza rinascimentale. Il Teatro alla Scala, uno dei teatri d’opera più celebri del mondo, e la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, che ospita il celebre affresco “L’Ultima Cena” di Leonardo da Vinci, sono altre tappe imperdibili per chi visita la città da turista.

Per raggiungere Milano ci sono diverse opzioni, treno, autobus, automobile e soprattutto aerei. Milano, infatti, possiede tre aeroporti principali: Malpensa, Linate e Orio al Serio. Da ogni aeroporto è possibile raggiungere il centro della città in vari modi che si adattano alla varie esigenze di tempo e budget.

In questo articolo, esploreremo le diverse modalità di trasporto disponibili da questi aeroporti verso il cuore di Milano.

Autobus



Gli autobus rappresentano una soluzione comoda ed economica per raggiungere il centro di Milano dai tre aeroporti.

Dal Terminal 1 e 2 di Malpensa, sono presenti diversi servizi di autobus che offrono collegamenti diretti verso il centro di Milano. Le principali compagnie includono Terravision, Autostradale e Malpensa Shuttle. Gli autobus partono ogni 20-30 minuti e impiegano circa un’ora per arrivare in città. Il costo del biglietto è più o meno di 10 euro per adulto, con possibilità di acquistarlo online, nelle biglietterie in aeroporto o direttamente a bordo.

L’aeroporto di Linate è più vicino al centro città e offre collegamenti tramite autobus urbani e navette. L’autobus da prendere è l’urbano 73 gestito da ATM che collega l’aeroporto con Piazza San Babila, nel cuore del centro città. Il viaggio dura circa 25-30 minuti e i biglietti costano intorno ai 5 euro.

Infine, Orio al Serio, si trova più vicino Bergamo, è servito da diverse compagnie di autobus come Terravision, Autostradale e Orio Shuttle, che collegano direttamente l’aeroporto con Milano Centrale. Anche in questo caso gli autobus partono ogni 20-30 minuti e impiegano circa un’ora per raggiungere la destinazione. Il prezzo è simile a quello di Malpensa e infatti è di circa 10 euro.

Treni



Il treno è una delle opzioni più rapide e comode per chi arriva a Malpensa, ma non è disponibile direttamente da Linate e Orio al Serio.

Da Malpensa è possibile prendere il Malpensa Express, il treno che collega l’aeroporto con le stazioni di Milano Centrale e Milano Cadorna. Con partenze ogni 20-30 minuti, il viaggio fino a Milano Centrale dura circa 50 minuti, mentre fino a Milano Cadorna impiega circa 40 minuti. Il costo del biglietto è di circa 13 euro e può essere acquistato online, presso le biglietterie automatiche in aeroporto o tramite app.

Gli aeroporti di Linate e Orio al Serio non posseggono un collegamento ferroviario diretto ma bisogna prima raggiungere altre mete e fare il cambio. Un’opzione non particolarmente comoda.

Taxi



I taxi invece sono presenti in tutti e tre gli aeroporti e rappresentano una soluzione pratica e veloce, ma più costosa rispetto ad altre opzioni di trasporto.

In genere i taxi sono disponibili all'uscita dei terminal degli aeroporti e la tariffa dipende dal tempo necessario e dalla compagnia. Sicuramente da Malpensa che è più lontano il costo sarà maggiore e il tempo dipenderà dal traffico. Il servizio taxi è una scelta adeguata per chi ha tanti bagagli e vuole un servizio personalizzato.