Colpo Rai, tutti i Mondiali 2022 sulla tv di Stato

La Rai trasmetterà tutte le partite dei Mondiali di Qatar 2022. Dopo la gara per i diritti tv dei media italiani per la Coppa del Mondo Fifa 2022, la Fifa ha assegnato i diritti esclusivi del torneo alla Rai. All’emittente pubblica sono stati assegnati i diritti multipiattaforma in televisione, digitale e radio e fornirà una piattaforma di trasmissione estremamente forte per il torneo. La Rai, oltre a rendere disponibili in diretta sul territorio tutte le 64 partite, offrirà anche un’ampia programmazione di supporto, tra cui highlights e palinsesto. Almeno 28 partite del torneo, inclusa la partita di apertura, la finale ed entrambe le semifinali, verranno trasmesse su Rai 1.