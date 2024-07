Colpo del Manfredonia, arriva l’attaccante Scaringella

Il Manfredonia Calcio 1932 ufficializza l’accordo con l’attaccante Michele Scaringella per la stagione 24/25.

Un colpo di mercato di primo piano che aggiunge peso e qualità al reparto avanzato alla già strutturata squadra biancoceleste.

Per l’attaccante centrale classe ’95, nella scorsa stagione alla Fidelis Andria (27 presenze e 9 gol), una nuova sfida accettata senza indugio e con tanto entusiasmo con la voglia di dare tante soddisfazioni e gol alla storica piazza calcistica sipontina, con la generosità in campo che lo ha sempre contraddistinto.

Per Scaringella, nel pieno della sua maturità agonistica, un curriculum sportivo di tutto rispetto: 220 presenze tra serie C e serie D con 60 reti gol. In carriera ha vestito le maglie di Matera, Caronnese, Giugliano, Nocerina, Barletta e Fidelis Andria.

La formale firma sul contratto è avvenuta alla presenza del patron Gianni Rotice, del Ds Livio Scuotto e del main sponsor Gaetano Vitulano.