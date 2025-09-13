[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Coletti (Virtus Francavilla): “A Manfredonia ci aspetta una battaglia”

“La partita di Manfredonia nasconde insidie, conosco il loro allenatore ci ho giocato insieme e non molla. Ci aspetta una battaglia, non sarà una gara facile da affrontare. Dobbiamo affrontarla come abbiamo affrontato Fasano e Barletta, cercando di fare qualcosa in più e mantenere un po’ di lucidità in più. Oggi non possiamo pensare a come sono state costruite le squadre” cosi mister Coletti alla vigilia della gara del Miramare che vedrà affrontare i sipontini al Virtus Francavilla.

Sull’abbondanza della sua rosa: “Devo fare delle scelte, sicuramente però è anche un grande vantaggio avere tanti calciatori pronti per giocare e arrabbiati quando non giocano. Io sono per la concorrenza leale, il campo parla tutti i giorni: le valutazioni le faccio in base a ciò che vedo durante la settimana“.