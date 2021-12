Città Protagonista: “Rispetto delle scelte dei cittadini e del loro desiderio di un nuovo inizio”

++ COMUNICATO UFFICIALE ++

In questo delicato momento per la nostra comunità, nell’occasione del primo Consiglio Comunale, vogliamo augurare buon lavoro a Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia e alla sua giovane Giunta, alle consigliere e ai consiglieri che siederanno in Consiglio, la maggior parte alla loro prima esperienza.

Invitando tutti a riflettere sui compiti affidati agli amministratori cittadini, pur nella diversità dei ruoli, a tutti, a partire da chi governa, chiediamo trasparenza amministrativa, rispetto delle istituzioni e delle regole democratiche e soprattutto rispetto delle scelte dei cittadini e del loro desiderio di un nuovo inizio.



Crediamo perciò, come è sempre stato dalla nascita del principio della rappresentanza politica, che le scelte operate dal Sindaco nel liberare energie e risorse per la città e nella individuazione della propria squadra di governo e dei propri collaboratori, devono essere lasciate al Sindaco e alla sua maggioranza, pur nel rispetto del fondamentale diritto di critica.



Siamo certi che questa maggioranza, come già sta facendo, continuerà ad affrontare, in modo incisivo e trasparente, le difficoltà della città; compito arduo soprattutto in questi tempi e in queste condizioni, pieno di insidie, ma allo stesso tempo pieno di nuove possibilità di rilancio per il nostro territorio.

Infine, a chi fa “informazione”, se veramente si vuole combattere ignoranza e omertà bisogna partire dalla verità dei fatti e dagli atti reali che qualificano le persone, mentre non è educativo né utile, a nessuno, continuare a “gestire” una verità di parte per gettare discredito sugli altri.

Avv. Cristiano Romani – Città Protagonista