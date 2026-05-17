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Cisl Puglia: “Aumenti decisi da Decaro pesano su lavoratori e pensionati”

Cisl Puglia, contrari all’aumento Irpef deciso da Regione Il sindacato:”ora confronto col Governo per aumentare risorse destinate a sanità pubblica’

(ANSA) – BARI, 16 MAG – “Siamo totalmente contrari all’aumento dell’addizionale regionale Irpef” deciso dal “presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro” in quanto “aggrava le difficoltà dei contribuenti pugliesi e pesa innanzitutto su lavoratori e pensionati”. È quanto sostiene in una nota la Cisl Puglia secondo cui “serve responsabilità”.

Per il sindacato “questo provvedimento deve accompagnarsi da subito a un confronto con il Governo nazionale, per aumentare le risorse destinate alla sanità pubblica, affrontare la carenza di personale, ridurre le liste di attesa, contrastare la mobilità passiva e recuperare la fiducia dei pugliesi verso un sistema sanitario spesso percepito come inadeguato”. “Allo stesso tempo – aggiunge – è evidente che esistano responsabilità maturate nel corso degli anni, sia sul piano politico sia su quello manageriale. Non basta coprire il disavanzo finanziario. Serve, come abbiamo già rappresentato al presidente, procedere rapidamente alla nomina dei nuovi direttori generali delle Aziende sanitarie e superare definitivamente un modello di governance che, nei fatti, si è dimostrato inadeguato”. “Occorre voltare pagina con rigore, competenza, trasparenza e rispetto verso i cittadini pugliesi, che – conclude – chiedono cure, prevenzione e servizi sanitari efficienti”.