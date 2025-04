[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Circolo Tennis Manfredonia Serie B: gli uomini vincono contro Maggioni, le donne ko contro Macerata

Il campionato di Serie B per le nostre ragazze è iniziato con una sconfitta, ma non c’è tempo per pensarci. Domenica, infatti, sarà già tempo di riscendere in campo, questa volta in trasferta contro il C.T. Palermo.

I nostri ragazzi hanno iniziato il campionato di Serie B con il piede giusto! Domenica prossima, saranno pronti a confermare il buon inizio giocando in casa contro il C.T. Civitanova.