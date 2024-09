Cinque dopo Manfredonia-Matera: “Perso per errori individuali”

“Il Manfredonia oggi ha perso per due errori individuali, faccio un mea-culpa. Impossibile perdere questa partita 3-0, ma anche l’arbitro ha dato una grossa mano a loro” così Franco Cinque dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Matera.

“Dobbiamo essere più attenti, più disperati. Non dobbiamo dormire la notte per non fare questi errori. Abbiamo creato molte palle gol, assurdo”.

“Dopo aver creato tanto nel secondo tempo, ci hanno fatto gol su un tiro dalla bandierina. Cosa possiamo dire al Manfredonia? Siamo stati solo disattenti sui gol” conclude un amareggiato Cinque.

“Dobbiamo lavorare sugli errori individuali che non dobbiamo fare più, dobbiamo essere disperati su questo. Mi fa male anche per i tifosi”.