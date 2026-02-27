Ciao Maschio e Storie al Bivio: ospiti e anticipazioni del 28 febbraio 2026 nel giorno della finale di Sanremo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La giornata di sabato 28 febbraio 2026 sarà dominata dall’attesa per la finale del Festival di Sanremo, in onda quella sera su Rai1. Tutto il daytime della rete pubblica si muoverà attorno alla kermesse, con collegamenti, analisi e ospiti pronti a commentare l’ultima serata del 76° Festival della canzone italiana. Tra i programmi più attesi ci sono Storie al Bivio, che proporrà una puntata speciale interamente dedicata alle canzoni in gara, e Ciao Maschio, che offrirà un talk ricco di ospiti e riflessioni sul fenomeno sanremese.

Quali volti vedremo nei due programmi? Come si intrecceranno commenti, retroscena e collegamenti dalla Riviera? E quali temi guideranno il racconto di una giornata così intensa? Scopriamolo insieme.

Storie al Bivio: una puntata speciale dedicata a Sanremo 2026

Alle 14 su Rai2 andrà in onda una puntata speciale di Storie al Bivio, che accompagnerà il pubblico verso la finale del Festival con un racconto costruito attorno alle canzoni in gara e ai momenti più discussi della settimana.

Il programma proporrà commenti, analisi e collegamenti curati dall’inviato Pietro Capella, che seguirà da vicino gli ultimi preparativi dell’Ariston. Accanto a lui ci sarà un gruppo di ospiti che offrirà punti di vista diversi sul Festival, tra giornalisti, opinionisti e volti televisivi.

Tra i nomi annunciati figurano Marco Zonetti, Arianna David, Francesca Cipriani, Giada Fazzalari, Marino Bartoletti, Daniela Giammusso, Umberto Broccoli e Cristiana Ciacci. Un parterre che unisce competenze musicali, esperienza televisiva e capacità di leggere il Festival anche nei suoi aspetti più narrativi.

La puntata si concentrerà sui brani in gara, sui retroscena emersi durante la settimana e sulle possibili sorprese della finale. Il pubblico potrà seguire un racconto dinamico, costruito attraverso collegamenti e contributi che offriranno un quadro completo della vigilia.

Ciao Maschio: ospiti e anticipazioni della puntata sanremese

Nel tardo pomeriggio, alle 17.05 su Rai1, Ciao Maschio proporrà una puntata interamente dedicata al Festival. Nunzia De Girolamo condurrà il talk dagli studi Frizzi di Roma, con una scaletta che intreccia ospiti, collegamenti e riflessioni sul ruolo che Sanremo continua ad avere nella cultura pop italiana.

Gli ospiti annunciati per la puntata del 28 febbraio sono Rita Pavone, Enrica Bonaccorti, Iva Zanicchi, Peppe Iodice, Dario Vergassola e Jonathan Kashanian. Un gruppo eterogeneo che permetterà di affrontare il Festival da prospettive diverse: la musica, la televisione, la comicità e il costume.

I collegamenti con Sanremo saranno affidati a Domenico Marocchi, mentre Eugenio Tavassi, ospite fisso del programma, offrirà il suo punto di vista sulle dinamiche della settimana.

La puntata punterà a raccontare il Festival non solo come evento musicale, ma come fenomeno sociale capace di influenzare linguaggi, tendenze e conversazioni pubbliche.

Un sabato televisivo interamente dedicato alla finale del Festival

La giornata del 28 febbraio sarà caratterizzata da un palinsesto costruito attorno alla finale di Sanremo. Dopo una mattinata in cui Unomattina in famiglia dedicherà ampio spazio alla kermesse, il pomeriggio di Rai1 proseguirà con Bar Centrale.

In questo contesto, Storie al Bivio e Ciao Maschio rappresentano due momenti centrali del racconto televisivo della giornata. Il primo offrirà un’analisi più giornalistica e legata ai contenuti musicali, mentre il secondo proporrà un confronto più ampio, capace di unire ironia, memoria e attualità.

Il pubblico potrà seguire i due programmi in diretta sui rispettivi canali oppure in streaming sulle piattaforme Rai, che metteranno a disposizione anche le repliche e i contenuti extra.