Chiusura del corso T.S.S.A. del Comitato di Manfredonia della Croce Rossa italiana e consegna targa ricordo aglo istruttori

Si è concluso lo scorso 26 novembre, presso la sede distaccata del Comitato sul porto turistico di Manfredonia, il corso TSSA (corso nazionale per l’attività di trasporto sanitario e soccorso in ambulanza).

Il corso TSSA è un corso sanitario avanzato della Croce Rossa Italiana che si prefigge di formare il SOCCORRITORE, cioè il Volontario che svolgerà la sua attività sulle ambulanza e, perciò, il percorso addestrativo è tipicamente sanitario. [Fonte Wikipedia]

Anche questo importante traguardo è stato raggiunto!

Il Comitato di Manfredonia della Croce Rossa italiana così, si arricchisce di ulteriori figure formate in maniera qualitativamente eccellente, in modo da poter sempre meglio servire con professionalità la collettività. Ora gli aspiranti si preparano per gli esami finali dopo avere svolto le ore di Tirocinio obbligatorio

Il Direttivo ha inteso ringraziare gli istruttori Giovanni Monna e Mina Camposeo con una targa ricordo, a conclusione dell’ultima lezione del corso, davanti ad uno splendido tramonto manfredoniano.

ANTONIO BEVERELLI

Portavoce

Associazione della Croce Rossa

COMITATO DIMANFREDONIA