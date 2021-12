Chiuse le 4 gallerie sulla Mattinata-Vieste sino al 4 aprile 2022!

A partire da mercoledì, 15 dicembre 2021, sarà provvisoriamente chiusa al traffico la strada statale 688 “Variante di Mattinata” dal km 3,000 al km 9,935 in corrispondenza del comune di Mattinata. La chiusura riguarderà il tratto ove sono ubicate le quattro gallerie che si attraversano per raggiungere la piana di Mattinata. Rimarrà aperta la sola galleria di “Monte Saraceno (la “vecchia”, per intenderci).



Il “Consorzio di Bonifica Montana del Gargano”, infatti, ha richiesto ad Anas, l’autorizzazione per poter procedere all’avvio dei lavori di sistemazione idraulica del Torrente “Mattinatella”, al fine di eliminare il grave inconveniente delle frequenti esondazioni a seguito di particolari ed abbondanti precipitazioni temporalesche che causano il riversamento di detriti sulla sede stradale (nelle foto quanto accaduto la notte scorsa).



Pertanto, al fine di poter eseguire le attività in piena sicurezza, il traffico veicolare sarà deviato sulle viabilità SS 89 e sulla SP 53 tutti i giorni compresi i festivi.



Il completamento dei lavori è previsto per lunedì 4 aprile 2022.

