Chicco Evani ospite del Milan Club di Manfredonia

Ormai appuntamento fisso la festa di Natale del Milan Club di Manfredonia. Il prossimo 19 dicembre sarà ospite del Milan Club di Manfredonia il grande Chicco Evani, giocatore del Milan ed allenatore.

Il costo sarà di 20€ a persona e comprende:

Copia del libro

Foto e autografo

Buffet e panettone per augurare buone feste a tutti i tifosi.

In più parte dell’incasso sarà devoluto in beneficenza come ormai da due anni a questa parte è solito fare il Milan Club.

Vi aspettiamo numerosi come sempre

Milan club Manfredonia

Succede solo a chi ci crede ❤️🖤