Chiamate scomode, oggi scatta lo stop anche ai finti numeri mobili italiani?

Da oggi, mercoledì 19 novembre, le finte chiamate da numeri mobili saranno finalmente bloccate. E’ entrata infatti in vigore una nuova misura dell’Agcom destinata a contrastare il fenomeno delle telefonate moleste.

Dopo la prima stretta del 19 agosto, che aveva bloccato le chiamate provenienti dall’estero camuffate da numeri fissi italiani, il nuovo provvedimento estende il divieto anche ai numeri mobili. Gli operatori e i call center non potranno più utilizzare finte numerazioni italiane di rete mobile per contattare i cittadini e proporre con l’inganno offerte commerciali, contratti o presunti investimenti finanziari. Una misura attesa da milioni di utenti, sempre più bersaglio del telemarketing selvaggio e delle truffe telefoniche.

Lo scrive Tgcom.